Cagliari si prepara a vivere un’atmosfera magica per le festività natalizie e l’inizio del nuovo anno, grazie a un’illuminazione straordinaria che coinvolge oltre 10 chilometri di strade. Circa 2,5 milioni di luci led daranno vita a decorazioni colorate e scintillanti in molte delle principali vie e piazze della città, rendendola ancora più accogliente e suggestiva per le cittadine, cittadini, visitatori e turisti.

Tra le strade interessate spiccano via Tiziano, via Cocco-Ortu, via Dante, via Dei Mille, via Alghero, via Paoli, via Azuni, via Italia e viale Sant’Avendrace.

Anche il portico Sant’Antonio, piazza Carlo Alberto, piazza Yenne e il territorio della Municipalità di Pirri saranno protagonisti di questo spettacolo luminoso, che abbraccia diverse aree urbane.

