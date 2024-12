Nel rispetto delle tempistiche previste, come sempre accaduto negli anni di mandato del Sindaco Graziano Milia, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

Il via libera entro la fine dell’anno permetterà ancora una volta di utilizzare da subito le risorse e continuare così a dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Una manovra finanziaria del valore complessivo di 130 milioni di euro, che, nonostante il taglio della finanza voluto dallo Stato, non prevede per i quartesi un aumento delle tasse.

Cifre importanti sono state riservate alla Protezione Civile, ai Servizi sociali, alle imprese sotto forma di contributi De Minimis, all’assunzione di nuove risorse umane.

Il Sindaco Milia, nel ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato per la stesura del Bilancio, dall’Assessore Sanna al Dirigente del settore Cossu, dalla funzionaria Picci ai Revisori dei Conti, “per l’attenzione e la dedizione riposta e il contributo all’Amministrazione nel difficile compito di ben governare”.

“Occorrerà continuare su questa strada, nonostante le difficoltà, costitute soprattutto dalla mancanza di personale. Ma i momenti difficili sono quelli determinanti, decisivi per generare la svolta e per radicare un cambiamento, che mi auguro possa essere gestito quanto prima da una nuova classe dirigente, quella che oggi si sta formando anche qui in Consiglio. Proseguiremo su questa strada, anche tenendo conto delle proposte e delle critiche di chi non fa parte della maggioranza consiliare”.

