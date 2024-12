Violento schianto questa notte in viale Poetto, nei pressi di Marina Piccola a Cagliari. I Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale, dopo che una vettura, per cause ancora da accertare, è finita contro un palo dell’illuminazione.

Il conducente del veicolo, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e successivamente affidato al personale sanitario del 118 per le cure necessarie.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Cagliari, incaricata di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

