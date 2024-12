La scorsa notte, i Vigili del Fuoco di Siniscola sono intervenuti con la squadra 9A per due distinti incendi che hanno coinvolto dei veicoli.

Il primo episodio è avvenuto in via Migliorisi, dove tre autovetture sono state danneggiate dalle fiamme. Poco dopo, un secondo incendio si è verificato in via Roma, coinvolgendo un furgone.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per spegnere i roghi e mettere in sicurezza le aree interessate, effettuando successivamente i primi rilievi. Non si esclude che entrambi gli episodi possano avere un’origine dolosa.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, con Polizia e Carabinieri impegnati nelle indagini per accertare le cause degli incendi.

