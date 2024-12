Il leader di Azione, Maurizio Calenda, è stato ospite a La7 negli studi di Tagadà condotto da condotto da Tiziana Panella, dove si è reso protagonista di una gaffe geografica scambiando la Sicilia per la Sardegna.

“Io il sabato e la domenica, da tutta la vita, non da oggi, giro dei posti che sono legati alla storia, in particolare quella romana. Per esempio posso dire che la più bella chiesa romanica che io abbia mai visto è a Ottana, un paesino dove non andrà mai nessuno, in Sicilia“, ha affermato Calenda.

“Forse è più normale che i politici bacino i prosciutti o salutino le mucche sulla spiaggia. Ieri un mio collega mi ha detto: ‘Guarda Carlo, è una cosa troppo elitaria’. Ma se la cultura è elitaria noi siamo morti, perché lo scopo della democrazia è che la cultura non sia elitaria”, ha concluso il leader di azione.

