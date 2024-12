Un lungo black out ha mandato completamente in tilt il centro commerciale La Corte del Sole di Sestu nella giornata di ieri, causando numerosi disagi a clienti e commercianti in giorni altamente trafficati sotto le feste natalizie.

“Il Centro, a causa di un guasto del distributore E-distribuzione, è attualmente in una situazione di black out. I lavori sono in corso e il distributore ha garantito la fornitura di energia elettrica entro le ore 12:15”, ha fatto sapere l’azienda via social.

Qualche ora dopo una nuova comunicazione per segnalare l’avvenuto riparo al sistema elettrico e la conseguente regolare riapertura. I black out a La Corte del Sole non sono nuovi, il problema si era già presentato in altre occasioni.

