Tensione a Mulinu Becciu nel primo pomeriggio: la polizia ha bloccato una ex guardia giurata che si era barricato in casa con la madre di 90 anni.

In via Crespellani è stato necessario un massiccio intervento della Polizia. La strada è stata chiusa, quartiere presidiata dagli agenti e agli abitanti è stato chiesto di rimanere in casa, per sicurezza. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco.

L’uomo è stato bloccato dopo un’estenuante trattativa lunga oltre tre ore. Sì era barricato in casa a Cagliari con la madre allettata.

Aveva con sé una pistola: ancora non si conoscono le ragioni per le quali l’uomo si sia barricato in casa.

