Un uomo di 41 anni è stato trasportato al Policlinico di Monserrato dopo esser stato massacrato di botte, con calci e pugni. I carabinieri hanno arrestato i tre aggressori: un 40enne, un 28enne e un 34enne.

Secondo quanto riscontrato dai militari, la vittima avrebbe effettuato un sorpasso “azzardato” sulla 130 che i tre non avrebbero apprezzato. A quel punto lo hanno rincorso e bloccato nei pressi dell’ingresso di Assemini.

Tirato giù dall’auto, il 41enne è stato pestato con ferocia. Poi uno dei tre aggressori è salito sulla sua macchina ed è scappato via, rubandola.

I carabinieri hanno raggiunto i tre e li hanno arrestati: l’accusa è di lesioni e rapina. Nonostante le botte, la vittima non è in pericolo di vita e ha ferite guaribili in circa 25 giorni.

