Si corre veloci verso Venezia-Cagliari, il confronto salvezza pre-natalizio che dirà tanto della prima metà di campionato dei rossoblù. Davide Nicola, in conferenza stampa, ha presentato così la sfida.

Non si guarda al passato. “Non penso al Venezia-Cagliari di due anni fa. Per noi è una partita nuova e facciamo le valutazioni su questa. Conta la gara che dobbiamo affrontare. La squadra mi sta piacendo, ma siamo consci anche di avere margini di miglioramento. Non dobbiamo accontentarci bensì vivere ogni settimana come se fosse l’ultima”.

Il motivo del ritiro. “Il ritiro anticipato è dettato da un’esigenza dovuta al riposo dopo la trasferta di Torino, col rientro a tarda notte e poco tempo per recuperare e lavorare. Con l’infrasettimanale ne avevamo bisogno ed è stata una decisione libera dei ragazzi, che mi ha fatto piacere”.

La lotta salvezza. “Nessuna squadra al momento è inferiore ad altre. Questo è il campionato più competitivo degli ultimi sette-otto anni in zona salvezza”.

Come affrontare il Venezia. “Dobbiamo rimanere compatti, aggressivi, senza farci condizionare dagli episodi. Il Venezia riesce a fare densità e sa ripartire”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it