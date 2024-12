Nella notte tra venerdì e sabato, sul Lungo Saline a Cagliari, un uomo si è schiantato con la sua auto contro una palma, posizionata all’altezza della rotatoria che conduce a Viale Poetto.

Il conducente, un 52enne, ha riportato diverse ferite ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale, e la Polizia locale per i rilievi.

Secondo quanto emerso finora dalle indagini, l’uomo avrebbe perso il contro della sua auto. Tuttavia, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

Per tale motivo, l’uomo sarà deferito all’autorità giudiziaria e adesso rischia un’ammenda tra i 1500 e i 6000 euro, oltre alla revoca della patente di guida.

