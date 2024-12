Ci sono ancora tanti dubbi sulla vicenda di via Ghibli a Cagliari, dove una coppia di anziani è stata trovata morta in casa lo scorso 5 dicembre. L’ultima ipotesi ad aver preso piede è quella di un duplice omicidio, ma questa necessità di conferme.

Come primo passo, si attendono i risultati delle analisi tossicologiche iniziate ieri mattina, ma non solo. Gli inquirenti hanno anche avviato i test sul sangue trovato in casa.

Inoltre, sono stati recuperati i telefonini degli anziani per cercare di estrapolare informazioni che possano essere utili per le indagini.

Carabinieri e tecnici informatici dunque al lavoro per cercare di risalire alla verità dei fatti. Nella lente di ingrandimento ci sono le tracce di sangue trovate nell’appartamento, alcuni esti alimentari e le impronte digitali. Una serie di fattori che potrebbe portare ad una svolta.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it