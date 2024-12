Una grande conclusione di stagione per Ballando con le Stelle e per il ballerino sardo Moreno Porcu. Il programma è stato ancora una volta il più visto del sabato sera, confermando l’ottimo trend degli ultimi tre mesi.

Porcu, nel cast come accompagnatore dei “ballerini per una notte”, ha chiuso alla grande. Dando sfoggio della sua bravura al fianco della capitana Anastasia Kuzmina nel medley che ha messo in campo le qualità di tutti i ballerini.

Poco dopo ha poi accompagnato la cantante Fiorella Mannoia in una leggiadra samba, fatta di sorrisi e bei passi. Un bel riconoscimento per lui, che nei giorni scorsi è stato premiato anche per il miglior ballo del programma con Elena Sofia Ricci.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it