Una storia che ha dell’incredibile. Circa due mesi fa, a olbia, una bambina di 9 anni è risultata positiva alla cocaina dopo essere stata sottoposta a test tossicologici al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. La piccola era arrivata al nosocomio con un’ambulanza del 118, chiamata dalla madre in seguito a un malore.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, non è ancora chiaro come la sostanza sia entrata in contatto con la bambina. Stando alle prime ipotesi, potrebbe aver trovato della polvere bianca incustodita in casa o la droga potrebbe essere venuta a contatto con gli alimenti. La bambina, per fortuna, non è apparsa in gravi condizioni.

La madre, risultata anch’essa positiva al test antidroga, e il suo compagno sono stati denunciati. Le indagini sono condotte con il massimo riserbo per tutelare la minore e sono ancora in corso per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto.

