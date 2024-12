Brutto incidente ieri sera nelle strade cittadine di Olbia. Intorno alle 22:30, una squadra dei Vigili del fuoco locali è intervenuta in via Tre Venezie per un incidente stradale che ha coinvolto 3 autovetture.

Uno degli occupanti, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, coadiuvati dal personale sanitario del 118. Il ferito è stato successivamente trasportato all’ospedale di Olbia per le cure del caso.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi necessari per accertare le cause dell’incidente, attualmente in fase di approfondimento.

