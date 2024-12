Male, ma poteva andare peggio. Il Cagliari perde 2-1 a Venezia, ma resta terzultimo a -1 dalla zona salvezza e a -2 dal 13° posto di una classifica ancora cortissima. Insomma, uno schiaffo che deve svegliare la squadra ma che non deve affatto scoraggiare, perché il campionato è lungo e apertissimo.

“Abbiamo fatto una prestazione importante, dispiace perché non raccogliamo quanto produciamo” ha detto Alessandro Deiola in sala stampa a margine della sconfitta. “Dobbiamo lavorare sull’aspetto della finalizzazione, ma sono convinto che siamo sulla strada giusta. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, con questo atteggiamento e con questa applicazione i risultati arriveranno. Ma non è ammissibile entrare in quel modo nella ripresa, dopo un grande primo tempo in cui il Venezia ha fatto un tiro in porta”.

Ad aiutare i rossoblù le sconfitte di Verona, Lecce, Genoa, Parma e Monza, con il Venezia che recupera 3 punti ma resta penultimo a -1 dai sardi. Questa sera invece il Como, a quota 15, affronterà l’Inter, prossimo avversario del Cagliari.

“Da sardo è normale che faccia male perdere e attraversare momenti negativi – dice ancora Deiola – ma tutti stiamo dando il massimo per questa maglia. Questo spirito va rafforzato per ottenere i risultati che servono per l’obiettivo”.

