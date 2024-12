Dramma durante una battuta di caccia ad Aglientu. Pietro Mais, un cacciatore di 63 anni ed ex carabiniere originario di Villacidro, è morto nella notte dopo essere stato ferito gravemente durante una battuta di caccia al cinghiale nelle campagne del paese.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando un proiettile vagante, rimbalzato su una roccia, lo ha colpito all’addome in località Mascarizzu, a diversi chilometri dal centro abitato.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 16 dagli amici che partecipavano con lui alla battuta di caccia. Nonostante il tempestivo intervento dell’elisoccorso, necessario per superare le difficoltà logistiche nel raggiungere l’area, Mais non è sopravvissuto alla grave ferita. Vani i tentativi dei medici dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, compreso un intervento in sala operatoria.

Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo radiomobile di Tempio hanno confermato che si è trattato di un tragico incidente, causato dal rimbalzo del proiettile su una roccia.

