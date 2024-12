Qualche giorno dopo la notizia della morte di una signora anziana a causa di un incendio scoppiato nella propria casa a Olbia, oggi è arrivata un’altra triste notizia. Un 69enne di Sassari, Salvatore Grandi, ha purtroppo sperimentato la stessa tragica fine.

Nella serata di lunedì è divampato un incendio in un appartamento situato in via Nazzari. L’uomo, in sedia a rotelle, risiedeva al terzo piano del palazzo e viveva da solo.

Secondo le ricostruzioni, il 69enne sarebbe morto soffocato. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco e la polizia locale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Intanto sono partite le indagini da parte dei Carabinieri.

