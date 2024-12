Incendio in una cascina nella periferia di Cagliari. Le fiamme hanno investito l’abitazione, per cause ancora da accertare, nel pomeriggio di ieri in via Delle Acacie, nei pressi della località Medau Su Cramu. Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, con l’impiego di un’autopompa e due autobotti, per un totale di tre mezzi e nove operatori.

Le fiamme sono state domate dopo oltre due ore di lavoro, con l’intervento concluso poco dopo le 19. I Vigili del Fuoco sono riusciti a evitare che l’incendio si propagasse all’intera struttura e hanno messo in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte. Al termine delle operazioni, sono stati avviati accertamenti per individuare le cause dell’incendio.

