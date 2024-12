Il Cagliari recupera il suo leader difensivo per la delicata sfida contro l’Inter. Nell’allenamento di ieri Yerry Mina ha lavorato con il gruppo ed è dunque abile e arruolabile per la gara di domani alle 18, avendo recuperato dal problema al polpaccio che lo ha costretto all’uscita anticipata contro il Venezia.

Non è invece ancora pronto Zito Luvumbo, alle prese con una distorsione alla caviglia e da tempo in personalizzato. Per lui probabile rientro alla prima gara del 2025, il 5 gennaio contro il Monza. Oggi alle 12.15, mister Davide Nicola presenterà Cagliari-Inter.

Intanto prosegue il lavoro del ds Bonato per il mercato. Il club ha individuato nella casella del portiere l’intevento più urgente ed ha già intavolato una trattativa con il Napoli per Elia Caprile. L’ex numero uno di Bari e Empoli è il vice di Meret in azzurro, ma vorrebbe più spazio e il Cagliari sembra pronto a puntarci.

A fare il percorso inverso potrebbe essere Simone Scuffet, in rotta con il tecnico Nicola dopo la bocciatura in favore di Sherri. Oltre a Caprile, il Cagliari valuta anche Pietro Terracciano della Fiorentina.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it