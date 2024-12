Grave episodio di violenza a Quartu Sant’Elena. Un 49enne è stato brutalmente aggredito e picchiato da due persone nella casa vacanze dove era ospite, nei pressi del lago Simbirizzi, lungo la strada comunale Nostra Signora Buoncammino.

La vittima, ferita al volto e agli arti, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al Santissima Trinità di Cagliari in codice giallo. Non è dunque in pericolo di vita.

Secondo il racconto fornito agli agenti di Polizia, l’aggressione sarebbe avvenuta poco dopo le 21. L’uomo ha dichiarato di essere stato attaccato da due persone non appena aperta la porta della sua stanza. Le motivazioni del pestaggio rimangono sconosciute, ma gli elementi disponibili fanno pensare a una possibile spedizione punitiva o a un tentato furto.

