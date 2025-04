Ranieri: “Dopo 35 anni dico stop, sarei tornato solo per Roma e Cagliari”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma ed ex tecnico del Cagliari, ha ufficialmente dichiarato la fine della sua carriera da allenatore dopo 35 anni. L’allenatore romano, che aveva detto addio ai club dopo la fine della scorsa stagione in rossoblù, è tornato in pista per la chiamata d’aiuto della Roma, sua squadra del cuore insieme agli isolani.

“Avevo già smesso l’anno scorso onestamente, poi c’erano squadre che mi hanno richiesto. Io ho risposto che sarei tornato in pista solo per Roma o Cagliari, e pregavo che non succedesse, perché significava che avrebbero passato brutti momenti”, ha dichiarato l’allenatore a Dazn.

“Onestamente dopo 35 anni di calcio uno vuole anche fermarsi. Prima di morire voglio vedere cosa c’è oltre il calcio. Big Ben ha detto stop”.

