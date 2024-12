Bruno Perra è pronto a ricandidarsi alla presidenza del Coni regionale alle elezioni in programma il prossimo 12 aprile. Il presidente uscente lo ha confermato nella conferenza stampa di fine anno.

“Da parte mia c’è la volontà di proseguire con entusiasmo il lavoro intrapreso per concludere progetti in corso e avviarne di nuovo” ha commentato, dopo aver ricordato un 2024 colmo di successi sportivi. “I due ori e un argento alle Olimpiadi ci danno entusiasmo per continuare a crescere: successi che aiutano il movimento con esempi positivi. Sono fiducioso per Los Angeles”.

Una nuova generazione di giovani sta crescendo e il Coni è pronta a sostenerla per far sì che arrivino al massimo delle loro possibilità all’appuntamento del 2028. Sarà importante lavorare per il miglioramento dell’impiantistica sportiva e i nuovi progetti a Cagliari sono beneauguranti.

“L’accordo di programma sul Sant’Elia è già una buona notizia. Ma nei primi quindici giorni di gennaio dovremmo avere novità importanti anche sul palazzetto dello sport. Poi aggiungiamo i lavori a Monte Urpinu per il tennis. Ma siamo anche molto soddisfatti perché l’assessorato regionale allo sport ha messo in campo tante risorse per l’impiantistica. Nel giro di pochi mesi sono arrivati 54 milioni, compresi 4 per privati. Stiamo lavorando per finanziare anche chi finora non ha ottenuto risorse”.

