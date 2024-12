Con la presenza di circa tremila pellegrini, anche in Diocesi si è aperto l’anno Santo 2025. I riti solenni hanno preso avvio nella chiesa dei padri Cappuccini in viale fra Ignazio, da dove è partita la processione per alcune vie cittadine, guidata dall’Arcivescovo, verso la Cattedrale.

Durante il pellegrinaggio è stata condotta la Croce costruita e donata dai detenuti della Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta. Presenti i fedeli, il clero diocesano, le associazioni laicali, le autorità civili e religiose

Monsignor Baturi ha dato il via all’anno “della speranza” aprendo e varcando la Porta Santa nella Cattedrale di Santa Maria accogliendo così i pellegrini isolani nel rituale dell’anno Santo.

