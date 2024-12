Il calciomercato invernale è ormai alle porte, la sessione di trasferimenti prenderà ufficialmente il via il 3 gennaio e il Cagliari si sta guardando intorno per cercare di migliorare la rosa a disposizione di mister Nicola.

Uno degli obiettivi della società rossoblù è quello di aggiungere maggior peso specifico in attacco dove, finora, quasi tutto il peso è stato sorretto dal solo Roberto Piccoli. Un’idea porta al nome di Matteo Brunori, attaccante classe 1994 in forza al Palermo che, dopo aver fatto le fortune della società siciliana, sembra non rientrare più nei piani del tecnico Dionisi. Al contempo, il Palermo, ha messo gli occhi su Lapadula e non sarebbe da escludere dunque uno scambio di cartellini.

Attenzione anche al nome di Eldor Shomurodov che già nella passata stagione ha vestito la maglia del Cagliari e non sta trovando grande spazio alla Roma di Ranieri. L’uzbeko conosce già l’ambiente isolano e potrebbe fare ritorno sull’Isola in prestito.

