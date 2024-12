Grave episodio di violenza a Verbania, in Piemonte, dove una donna di 63 anni è stata vittima di un’aggressione da parte del suo ex compagno, un coetaneo di origini sarde. L’uomo, un pizzaiolo, ha tentato di sfigurarla utilizzando dell’acido muriatico.

Secondo quanto riportato da La Stampa, l’aggressione è avvenuta all’interno del salone dove la donna lavora. Dalle ricostruzioni, sembra che l’uomo l’abbia attaccata inizialmente con un rasoio, trascinandola poi nel bagno del negozio e cercando di colpirla al volto con due bottiglie di acido che aveva acquistato poco prima. Testimoni oculari hanno riferito che l’uomo mirava intenzionalmente agli occhi della donna, probabilmente con l’intento di renderla cieca.

Provvidenziale è stato l’intervento di alcuni clienti di un bar vicino, che, nonostante il pericolo di essere colpiti dalla sostanza corrosiva, sono riusciti a separare l’aggressore dalla vittima. Gli agenti di Polizia della questura di Verbania sono intervenuti rapidamente, arrestando l’uomo sul posto. Il 60enne non ha precedenti penali. La vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Castelli, riportando ferite giudicate guaribili in circa dieci giorni.

La donna ha raccontato agli inquirenti di aver ricevuto minacce dall’ex compagno dopo la fine della relazione, aggiungendo che in passato lui le aveva annunciato l’intenzione di sfregiarla con l’acido. Tuttavia, non aveva sporto denuncia, ritenendo improbabile che mettesse in atto tali minacce. L’aggressore è ora detenuto nel carcere di Verbania, in attesa della convalida del fermo.

