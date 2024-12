Il Ctm di Cagliari accelera verso la transizione energetica con una flotta sempre più sostenibile. Questa mattina sono stati presentati 45 nuovi autobus elettrici che si aggiungono ai 69 mezzi già operativi, portando il totale a 114 veicoli green. I nuovi mezzi sono dotati di sistemi di ricarica con pantografo o plug-in e rappresentano un passo importante verso l’obiettivo di raggiungere l’80% di mezzi a emissioni zero entro il 2026.

I nuovi autobus includono 38 Solaris Urbino da 12 metri e 7 Otokar da 6,6 metri, progettati per garantire efficienza e comfort nei percorsi urbani. Il Presidente di Ctm, Carlo Andrea Arba, ha sottolineato come questi risultati siano stati possibili grazie ai finanziamenti del Pnrr, che hanno consentito un investimento complessivo di 146 milioni di euro. “Siamo circa a metà dell’opera, quasi al 40% della flotta elettrica. Entro il 2026, l’80% della nostra flotta sarà a emissioni zero, portando benefici tangibili all’ambiente, ai nostri passeggeri e alla comunità”.

“Stiamo per affidare la gara da circa 10,5 milioni di euro per le infrastrutture di ricarica nei punti strategici della città, come Viale La Plaia, Brotzu, Policlinico e Via Brigata Sassari, che garantiranno un servizio efficiente e all’altezza delle esigenze dei cittadini. Parallelamente, guardiamo al futuro con interesse verso tecnologie come l’idrogeno, per continuare a innovare e restare all’avanguardia nel trasporto pubblico locale”.

Il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha espresso soddisfazione per i progressi nella mobilità sostenibile grazie alla collaborazione tra istituzioni e Ctm. “I finanziamenti del Pnrr ci permettono di lavorare insieme per rendere la mobilità urbana più sostenibile, efficiente e innovativa. La collaborazione con i vari enti prosegue positivamente con l’obiettivo di erogare migliori servizi alla comunità. L’obiettivo è quello di ampliarli a cittadine e cittadini dell’intera Città Metropolitana”.

Francesco Lilliu, vice sindaco metropolitano di Cagliari, ha evidenziato che “sono ben 431mila i cittadini metropolitani che usufruiscono a vario titolo dei servizi CTM e spero che un giorno tutta l’area riesca a fruire al meglio del servizio offerto da un’azienda pubblica che è tra le migliori in Italia”.

Presentato anche il servizio notturno di Capodanno, che riprenderà le modalità delle linee notturne del sabato (ER, 1N, 9N e L) con orari e percorsi disponibili su Busfinder. È previsto un servizio di vigilanza e saranno validi tutti i titoli di viaggio.

