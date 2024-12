Il periodo di festa tra Natale e Capodanno ha portato ad un aumento del traffico aereo in Sardegna. A Cagliari è stata registrata una crescita del 5-6%, mentre a Olbia e Alghero del 15%.

Merito delle grandi feste per la fine dell’anno organizzate in tutta l’isola, ma non solo perché il flusso è cominciato dal 21 dicembre e si concluderà generalmente con il termine delle feste il 6 gennaio.

Entro quella data, si stima che negli aeroporti del solo Nord Sardegna saranno transitati circa 122.500 passeggeri.

La capitale dei trasporti però resta Cagliari con 233mila viaggiatori.

A snocciolare questi dati è stata l’assessora ai trasporti Barbara Manca che si è poi soffermata sul bando sulle nuove rotte atteso per i prossimi giorni: “Abbiamo registrato – ha spiegato- un incremento di voli in continuità ad eccezione del Cagliari-Linate: in quest’ultimo caso siamo intervenuti con un aggiustamento degli orari”.

“Stiamo procedendo metodicamente scaricando il load factor per avere un monitoraggio costante della situazione: prima questo non avveniva. Fermo restando che il nostro obiettivo non è avere più voli possibili, ma adeguare l’offerta alla domanda” ha concluso Manca.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it