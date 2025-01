Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri è diventato l’ultimo protagonista del 2024 e il primo del 2025 con la sbroccata effettuata in diretta televisiva su Raiuno.

Il cantante del duo ha esclamato un “Apritemi il microfono teste di ca**o. Sennò cosa ci faccio qui?” rivolto ai tecnici del concertone L’Anno che Verrà. Una imprecazione sentita da milioni di spettatori in diretta televisiva, visto che Sotgiu non aveva il ritorno in cuffia ma il microfono era ben acceso.

Un insulto che ha costretto poi Marco Liorni a scusarsi con gli spettatori: “È partita qualche parole di troppo” ha dichiarato dopo aver brindato il nuovo anno.

L’accaduto ha presto fatto il giro dei social e del web, diventando presto virale e dando vita a tantissimi meme.

