“Il Capodanno diffuso di Cagliari si è concluso con una grande partecipazione, trasformando largo Carlo Felice, piazza Santa Croce, piazza San Giacomo e piazza Garibaldi in spazi di musica, spettacolo e condivisione”. Così sui social il Comune di Cagliari ringrazia tutti i cittadini e le cittadine che hanno preso parte ai festeggiamenti per il nuovo anno.

“Un sentito ringraziamento agli artisti che hanno animato l’ultimo giorno dell’anno: Stewart Copeland, che con Police Deranged e la sua orchestra ha offerto una performance indimenticabile nel largo Carlo Felice, una prima assoluta in Sardegna; Nonis Swing Quartet, che il 30 dicembre ha portato il suo swing elegante in piazza Garibaldi; le band e i dj che hanno reso unica la notte del 31 dicembre! Smash Hits! e Simba in piazza Santa Croce, il live show di Rovelli e i dj set di Jfk, Vence e Tixi al Bastione, Mr Fantasy e Michele Sun in piazza San Giacomo, HeavyMan band e Bettosun in piazza Garibaldi, Andrea Massidda e Pablo Sole nel Largo”.

“Il 1° gennaio è stato dedicato alle famiglie con lo spettacolo di burattini Is Mascareddas in piazza Garibaldi, che ha incantato grandi e piccoli. Grazie al pubblico, agli artisti, agli organizzatori, a tutte le persone che hanno lavorato per mantenere la città in sicurezza e a coloro che hanno contribuito alla riuscita di questi eventi. Auguri per un felice 2025″.

