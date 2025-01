Marco Di Bello è l’arbitro designato per la partita di campionato tra Monza e Cagliari. Il fischietto di Brindisi sarà affiancato dagli assistenti Preti e Mokhtar. Il ruolo di Quarto Ufficiale sarà ricoperto da Piccinini, mentre al Var opereranno Ghersini e Massa.

Per Di Bello il bilancio con il Cagliari è negativo, con sole 3 vittorie rossoblù in 20 partite dirette. 12 le sconfitte e 5 i pareggi. Brutti ricordi però anche per il Monza, che con Di Bello ha un conto aperto fin dall’esordio in Serie A, quando Silvio Berlusconi lo soprannominò “Di Brutto” dopo una gara contro l’Udinese persa dai brianzoli per qualche decisione dubbia dell’arbitro.

