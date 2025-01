Irene Grandi non manca mai di mostrare e condividere il suo grande amore per la Sardegna e lo ha fatto anche questa volta in occasione del concerto di Capodanno che ha tenuto a Bosa.

Dopo il grande successo della serata tra il 31 dicembre e il primo gennaio, la cantante ne ha approfittato per godersi un po’ di relax, visitando la cittadina.

Da qui poi ha voluto mandare un messaggio di auguri rivolto a tutti i suoi fan: “Buon anno dalla favolosa Sardegna”.

Irene Grandi tra l’altro nell’isola si era anche sposata qualche anno fa a Narbolia. Il matrimonio è però terminato nel 2022, anno in cui annunciò la separazione dall’ormai ex marito Lorenzo Doni.

