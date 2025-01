Buone notizie in casa Cagliari per il tecnico Davide Nicola in vista della sfida di domenica, in trasferta, contro il Monza.

L’allenatore rossoblù può sorridere per il recupero di Yerry Mina, uscito al termine del primo tempo contro l’Inter a causa di un fastidio muscolare. Il difensore colombiano è tornato ad allenarsi in gruppo e farà parte della trasferta in Brianza all’U-Power Stadium.

Chi ancora non è certo di recuperare dall’infortunio è Zito Luvumbo che prosegue il proprio percorso di allenamento personalizzato per smaltire la distorsione alla caviglia destra.

