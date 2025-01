Claudio Gulisano dovrà restare in carcere. Questo quanto è stato deciso dalla giudice per le indagini preliminari Ermengarda Ferrarese.

Il motivo che ha portato la giudice a prendere la decisione è relativo al timore che l’uomo possa fuggire. Essendo sposato con una donna ucraina, gli inquirenti non escludono che potrebbe chiedere alloggio ai parenti della moglie.

Tale tesi è stata contrastata dal legale del 44enne, ma non è bastato per far accogliere la sua richiesta dei domiciliari.

