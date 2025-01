Con le guardie mediche chiuse, l’ospedale di San Gavino Monreale è andato nel caos durante le feste natalizie. Una situazione che ha spinto i 28 sindaci del Medio Campidano a lanciare un forte allarme.

A Guspini e Serramanna, la situazione è stata particolarmente critica dal 31 dicembre al 3 gennaio. Mentre in altri comuni – tra cui Gonnosfanadiga, Pabillonis, Segariu, Arbus, Villamar, Lunamatrona e Barumini – i disservizi si sono protratti fino al 2 gennaio.

“Questi disservizi hanno generato disagi significativi, in particolare per le fasce più vulnerabili, come gli anziani. Perché spesso impossibilitati a raggiungere presidi alternativi o a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino Monreale. La congestione di quest’ultimo ha ulteriormente aggravato una situazione già precaria, con lunghe attese e un carico di lavoro insostenibile per il personale sanitario”.

I sindaci chiedono un incontro urgente con l’assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi. Per denunciare il progressivo deterioramento dell’assistenza sanitaria di base, segnata da una cronica carenza di medici di medicina generale.

