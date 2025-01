Prima hanno tentato il furto, poi una volta sorpresi hanno aggredito il commesso. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sanluri, con il supporto delle stazioni locali di Sanluri, Nuraminis e Gesturi, hanno arrestato in flagranza di reato due persone, una giovane donna di 28 anni e un uomo di 31 anni, entrambi residenti a Cagliari e già noti alle forze dell’ordine. I due sono accusati di rapina e lesioni personali.

L’intervento è scattato in seguito a una chiamata di emergenza al 112, che segnalava un’aggressione in un esercizio commerciale. Secondo la ricostruzione degli eventi, i due individui avrebbero rubato capi d’abbigliamento per un valore complessivo di circa 580 euro, cercando poi di fuggire. Il commesso del negozio, un uomo di 43 anni residente a San Gavino Monreale, ha tentato di bloccarli, ma è stato colpito al volto con un pugno, riportando lesioni.

Grazie alla rapida azione dei Carabinieri, i due responsabili sono stati individuati e fermati poco distante dal negozio, ancora in possesso della refurtiva. Gli oggetti sottratti sono stati recuperati e posti sotto sequestro. Il commesso, assistito dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, dove gli sono state diagnosticate lesioni di lieve entità.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati trasferiti alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che procederà con le indagini e le eventuali accuse.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it