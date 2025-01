121mila biglietti della Lotteria Italia sono stati venduti in Sardegna: ben il 49% in più rispetto all’edizione dello scorso anno.

Sono questi i numeri del successo della lotteria nell’isola, che l’anno passato fece registrare 81mila tagliandi venduti.

Lo riporta Agipronews che spiega come le percentuali siano in generale crescita in Italia rispetto al 2023, con un aumento registrato del 29% (con un passaggio da 6,7 milioni a 8,65 milioni di biglietti).

Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

