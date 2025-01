“Un attaccante ha necessità di sentire la fiducia, sentirsi importante: è ciò che mi sta accadendo”. Così Roberto Piccoli dopo il gol che ha deciso Monza-Cagliari. Un successo in trasferta per 2-1 che riaggancia i rossoblù al treno salvezza. “Siamo molto felici per il risultato. Tutti stiamo mettendo il massimo di noi stessi. Dobbiamo essere bravi a voltare subito pagina e pensare al prossimo impegno: la strada che ci attende è molto lunga”.

Soddisfatto anche Nicolas Viola, tra i migliori in campo all’U-Power Stadium. “Portiamo a casa una vittoria fondamentale per proseguire il percorso iniziato. Il gruppo ha fatto la differenza. Ho visto fare uno step in più alla squadra, quello di voler fare la partita senza pensare al risultato in quel momento”.

Gioia anche per Nadir Zortea, che ringrazia i tifosi arrivati in Brianza: “I nostri tifosi sono stati incredibili, facendoci sentire come se giocassimo in casa. Avere i sostenitori dalla nostra parte rappresenta una grande spinta verso il nostro obiettivo”.

