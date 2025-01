Paura nella chiesa del Cristo Re a Valledoria, in via Caprera. Intorno alle 19 di ieri, durante le celebrazioni della Santa Messa alla quale stavano partecipando numerosi fedeli, un incendio ha interessato i locali sottostanti. Sono stati proprio i presenti a dare l’allarme, richiedendo l’intervento dei Vigili del fuoco.

Le squadre del 115, giunte tempestivamente dal distaccamento di Tempio, hanno proceduto a evacuare la chiesa per garantire la sicurezza delle persone e hanno rapidamente domato le fiamme. Fortunatamente, non si segnalano feriti.

Le indagini sulle cause dell’incendio, che si sospetta essere di natura dolosa, sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Valledoria. Nei locali del seminterrato, utilizzati per attività pastorali, sono stati infatti rinvenuti due inneschi posizionati in punti distinti.

