Un uomo era alla guida della sua auto a Sassari quando ne ha perso il controllo e si è schiantato contro un altro veicolo che invece era parcheggiato.

Secondo quanto riferito, due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, e sono state portate al Santissima Annunziata in codice giallo.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco e la Polizia locale, che si stanno occupando dei rilievi di rito.

