Un uomo di 76 anni è stato trasportato con grande urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad un terribile incidente avvenuto mentre stava tagliando la legna.

La dinamica dell’incidente non è chiara. L’uomo stava tagliando alcuni rami e tronchi con la motosega, quando questa gli è scivolata di mano e l’ha ferito (fortunatamente in modo non grave) alla coscia.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha operato il trasferimento in codice rosso.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it