La Lega scende in piazza per chiedere le dimissioni della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. E lancia l’hashtag #Toddedimettiti: l’annuncio ha mandato su tutte le furie il Movimento 5 Stelle.

Diversi i commenti degli esponenti pentastellati, tra cui la deputata Sabrina Licheri.

“La Lega in Sardegna farebbe meglio ad occuparsi degli interessi dei cittadini evitando di delirare con imbarazzanti banchetti per cercare di delegittimare la presidente Todde che gode della fiducia dei suoi concittadini. La Lega e Salvini dovrebbero prestare maggiore attenzione alle nostre stazioni ferroviarie visto che anche oggi abbiamo vissuto un’altra giornata nera di ritardi dei treni nell’indifferenza più totale. Se davvero hanno l’interesse di raccogliere le firme degli cittadini, lo facessero per chiedere umilmente scusa visti i disagi che stanno causando agli italiani”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it