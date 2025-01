Il Cagliari pareggia 1-1 a San Siro contro il Milan. Partita combattuta colpo su colpo, con un esordio decisivo di Caprile e con un altro gol pesantissimo di Zortea. Le nostre pagelle:

Caprile 7: Il Milan bussa subito alla sua porta, ma si fa trovare pronto. Sarebbe stato anche un 7,5, ma non è perfetto su Pulisic in occasione dell’1-0 concluso da Morata. Poi è decisivo poco dopo sullo stesso Pulisic e ancora nel bloccare Abraham nel finale, così come nell’ultima punizione di Theo Hernandez.

Luperto 6,5: Gara impeccabile, nessuna sbavatura e bravo ad adattarsi al cambio di modulo rossonero nella ripresa.

Palomino 6: Ottimo primo tempo, poi però si fa sorprendere da Morata sull’1-0. Unica pecca di una gara comunque positiva dove non fa rimpiangere Mina. (76′ Wieteska 5,5: Si perde Abraham che finisce a tu per tu con Caprile, poi negli ultimi secondi un fallo ingenuo al limite dell’area. Pericoloso)

Obert 6: Ci mette la giusta dose di cattiveria, anche se Pulisic è un cliente scomodissimo e nella ripresa anche Jimenez spinge forte dalle sue parti.

Zappa 6,5: Non sale praticamente mai e tiene gli occhi per quasi 90 minuti su Leao. La scelta giusta perché gioca una gran gara difensiva e il portoghese è reso inconcludente.

Adopo 6: Sicuro, rapido con il pallone tra i piedi e tanta tanta corsa. Gioca facile e gioca bene.

Makoumbou 6: Buon ritmo per tutta la gara, aiuta parecchio la difesa anche se il Milan prova poco a sfondare centralmente. (80′ Marin sv)

Zortea 7,5: Quando rompe il ghiaccio offre diversi spunti sulla destra. Poi nel momento più difficile, ancora una volta, rimette il Cagliari sui binari giusti.

Felici 7: Maignan gli nega un gran gol e quando parte palla al piede mette in difficoltà i rossoneri. Tanta imprevedibilità abbinata a qualità, il Cagliari sta coltivando un gioiellino. (80′ Augello sv)

Viola 6: Un po’ impreciso inizialmente, poi ingrana e riesce a rendersi pericoloso con i suoi movimenti tra le linee. (64′ Deiola 6: Chiamato in causa per variare il modulo si fa trovare pronto)

Piccoli 6: Ci mette personalità e gestisce alcuni palloni difficili con iniziative personali. Non concretizza, ma il suo peso in attacco si fa sentire.

Nicola 7: Gara impeccabile dei suoi a San Siro. Azzecca tutte le scelte, ma soprattutto l’atteggiamento è senza paura, ma mai spregiudicato. Bene il cambio d’assetto nella ripresa dopo l’uscita di Viola. Un altro importante passo avanti dopo l’ottima vittoria di Monza.

