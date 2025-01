Il Cagliari porta via un punto ottimo in ottica classifica in casa del Milan. I rossoblù hanno seguito a menadito i dettami di Davide Nicola, che può dirsi soddisfatto. Ecco le sue dichiarazioni nel post partita.

Sul pareggio raggiunto col Milan. “Non era scontato. I ragazzi hanno fatto una partita encomiabile. Sapevamo che dovevamo faticare di più rispetto alla gara dell’andata, siamo stati umili. È un pari che grafica il nostro percorso”.

Sul percorso verso la salvezza. “Ci crediamo. Ci stiamo lavorando ogni giorno. Stiamo facendo ottime prestazioni, anche se siamo terzultimi. È un percorso, ci impegneremo fino alla fine”.

Sui giocatori. “Elia (Caprile) ha le caratteristiche giuste per il nostro progetto. Felici? Può fare di più, sta lavorando per adattarsi alla Serie A. Zappa sta interpretando molto bene il nuovo ruolo”.

