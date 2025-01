Nel corso del 2024 gli incidenti stradali nell’area di Sassari sono aumentati in modo esponenziale. Per questo motivo, la nota pagina social “Il Sassarese Medio” ha condiviso una campagna video (realizzata dalla società Siamo Pubblicità) insieme alla polizia locale e alla pagina “Adesso basta” dal titolo “BeVivici su” per sensibilizzare sul tema.

Secondo i dati resi noti dai report della polizia infatti, nel corso dell’anno passato si sono verificati 1356 incidenti, di cui in 488 sono state riportate delle lesioni, 7 sono stati mortali e infine 76 sono state le denunce per guida in stato di ebrezza.

Non solo alcol e droghe, tra le cause scatenanti degli incidenti vi è spesso anche l’utilizzo del cellulare alla guida.

“La sicurezza stradale è un tema complesso, che non possiamo più ignorare – scrive “Il Sassarese medio” – Parte della sua complessità è dovuta al fatto che gli utenti della strada sono esseri umani e, in quanto tali, commettono errori. Guidare ubriachi è un errore. Che non deve costare la tua vita, o quella di nessun altro”.

