Un battesimo di fuoco e una risposta da assoluto protagonista: Milan-Cagliari è stata di sicuro la gara di Elia Caprile.

L’estremo difensore, arrivato la scorsa settimana, non avrebbe potuto desiderare un esordio migliore. Nel pareggio maturato dal Cagliari a San Siro c’è senza dubbio il suo zampino: come riferito infatti dai dati diffusi a fine gara, sono state ben 10 le parate del nuovo portiere rossoblù.

Considerata la sua grande prestazione, Caprile è poi stato intervistato ai microfoni di Dazn nell’immediato post gara: “Sono molto felice, non tanto per il record di 10 parate in una partita, quanto per un punto pesante a casa del Milan perché otteniamo tutti insieme un risultato così prezioso”.

“Avevo voglia di mettermi a disposizione del Cagliari – ha continuato Caprile, come riportato dal sito ufficiale del Cagliari Calcio – di entrare in questa nuova avventura, volevo essere protagonista e giocare di più, cosa che a Napoli non avevo la possibilità di fare. Il mio Scudetto sarà la salvezza del Cagliari“.

