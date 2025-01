Gli operatori del Mercato di San Benedetto di Cagliari presto si sposteranno nella sede provvisoria di via Nazzari. Ma la novità non sarà per tutti: in 30 sono stati esclusi per non aver pagato i canoni e non essere in regola con le norme sanitarie.

Nei loro confronti verranno avviate le procedure di riscossione forzata. Il Comune di Cagliari aveva inviato a maggio alcuni avvisi per invitare gli operatori a pagare i canoni di concessione.

Pertanto saranno 144 gli spazi coperti, da chi è in regola dei requisiti commerciali, igienico-sanitari e contabili.

