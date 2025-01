Tentativo di furto sventato ieri a Olmedo. Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di rubare un borsello lasciato in un’auto, ma è stato prontamente scoperto dal legittimo proprietario che si trovava poco distante, all’interno di un’attività commerciale.

Il proprietario è intervenuto immediatamente, fermando il ladro e allertando i Carabinieri della stazione locale. Gli agenti, giunti sul posto, hanno arrestato il 42enne con l’accusa di furto.

Questa mattina l’uomo è comparso davanti al giudice del tribunale di Sassari per il processo per direttissima. La giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora in un comune del sud della Sardegna.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it