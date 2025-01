“Ci darete grandi soddisfazioni” ha detto Stefano De Martino rivolgendosi ad Alessandro e Andrea Simula, i due pacchisti sardi che dal 10 gennaio si trovano dietro il bancone del celebre programma “Affari Tuoi“.

I due giovani sardi hanno subito attirato l’attenzione del pubblico che si è tramutata in numerosi post di apprezzamento nei loro confronti pubblicati sui social. Per questo motivo, in tanti si sono interrogati su chi siano.

I ragazzi hanno 27 anni, sono fratelli gemelli e vengono da Uri. Per quanto riguarda la professione invece, Alessandro è carabiniere, mentre Andrea è poliziotto.

Su di loro si sono già create alte aspettative e dopo aver conquistato i telespettatori, puntano a compiere un buon percorso all’interno del programma.

