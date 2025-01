La riforma della sanità sarda avanza a piccoli ma inesorabili passi. La presidente della Regione Alessandra Todde quest’oggi ha fatto il punto della situazione soffermandosi sulla questione delle liste di attesa.

“Oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti nel percorso per migliorare l’efficienza del nostro sistema sanitario regionale – ha affermato Todde – La costituzione di un ufficio dedicato al supporto del Responsabile unico regionale dell’Assistenza Sanitaria (RUAS) rappresenta un tassello fondamentale per rendere più rapida ed efficace la risposta ai bisogni di chi si rivolge ogni giorno al Sistema Sanitario Regionale”.

La presidente ha poi proseguito: “L’obiettivo è chiaro: ridurre i tempi d’attesa e tradurre il diritto alla salute in risultati concreti. Dopo la nomina del professor Luigi Minerba come RUAS e la creazione dell’Unità Centrale di Gestione dell’Assistenza Sanitaria (UCG), entriamo ora in una nuova fase operativa”.

Vengono dunque spiegati i compiti che dovrà svolgere l’ufficio: “L’ufficio avrà il compito di monitorare i tempi d’attesa, elaborare proposte e indirizzi per le aziende sanitarie, raccogliere dati e costruire dossier per il decisore politico. In questo modo rafforzeremo la capacità del sistema sanitario di rispondere in modo puntuale e organizzato alle esigenze della nostra comunità”.

“Non si tratta solo di una riorganizzazione tecnica – conclude Alessandra Todde – è un impegno concreto per migliorare la qualità della vita di ogni cittadino sardo. Continuo a credere che il diritto alla salute sia il pilastro fondamentale della nostra azione di governo, e il lavoro di squadra che stiamo portando avanti è la dimostrazione di questa volontà”.

