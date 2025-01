Question time alla Camera per il ministro al Made in Italy, Adolfo Urso. Tra le interrogazioni, quella riguardante le vertenze del Sulcis-Iglesiente con diverse situazioni aperte e di grande preoccupazione per centinaia di lavoratori.

“Il 27 dicembre durante le festività ho ritenuto doveroso recarmi in fabbrica e davanti ai cancelli della Glencore ho rassicurato i lavoratori che avremmo affrontato la vertenza con la stessa determinazione con cui abbiamo affrontato e risolto in questi mesi tutti i casi simili, tutti casi di successo“ ha spiegato.

Ecco le ultime dunque sulle diverse vertenze.

Glencore. “In questi giorni ho accertato che c’è interesse da parte di altri primari operatori del settore e al contempo stiamo monitorando la situazione in sede europea riguardo al progetto strategico del litio della stessa Glencore con l’obiettivo complessivo di garantire i livelli occupazionali. Ne daremo conto al tavolo che ho convocato per il prossimo 5 febbraio”

Sider Alloys. “Stiamo coordinando l’ultima fase del processo finanziario con le banche per il necessario supporto economico al rilancio del progetto industriale che è fermo da 7 anni. Riusciremo a fare laddove altri hanno mancato e ne daremo conto al tavolo che ho convocato per il 30 gennaio”.

Eurallumina. “Aspettiamo il piano della Regione sull’approvvigionamento energetico dell’isola che è vitale per l’azienda e in generale per lo sviluppo industriale della Sardegna. Dobbiamo tener conto che allo stato i beni risultano ancora congelati posto che proprio oggi il Consiglio di Stato in sede cautelare ha sospeso la sentenza del Tar Lazio che andava in senso opposto. Se il piano energetico sarà sbloccato potremo delineare una soluzione al tavolo che ho già convocato per il 20 gennaio prossimo”.

